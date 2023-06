Dolce&Gabbana sceglie la bellezza di Palermo per il nuovo spot, le immagini di Giuseppe Tornatore

A Palermo arrivano i due stilisti Dolce&Gabbana per uno spot firmato Giuseppe Tornatore. Così dopo le riprese della serie Il Gattopardo Palermo si conferma location affascinante per case cinematografiche e agenzie pubblicitarie che hanno l’imbarazzo della scelta nel Capoluogo, ricco di siti storici e monumentali di grande bellezza.

Lo spot nella grande bellezza di Piazza Bellini

Piazza Bellini sarà il teatro a cielo aperto del nuovo spot degli stilisti d’alta moda Dolce&Gabbana che hanno nel cuore la Sicilia. L’isola infatti è da sempre apprezzatissima da Domenico Dolce e Stefano Gabbana, che hanno sempre inserito un pizzico di arte, colori nelle loro opere d’alta moda. Per l’occasione – lo spot di Dolce e Gabbana girato a Palermo – i due stilisti hanno scelto ancora il regista Giuseppe Tornatore per realizzare le immagini proposte in seguito in tutto il mondo. Palermo così entra ancora una volta nella lista delle città che si pubblicizzano grazie al fascino dei propri siti culturali, veri e propri gioielli, che attraggono l’attenzione di operatori del cinema e pubblicitari.

A Palermo a lavoro il regista Giuseppe Tornatore

“Pochi minuti fa, a Piazza Bellini, il piacevole incontro con il maestro Giuseppe Tornatore regista del prossimo spot di Dolce&Gabbana che sarà girato a Piazza Bellini, già set d’eccezione della serie tv “Il Gattopardo” che proprio in queste ore, nella stessa piazza, sta per concludere le riprese. Palermo sta vivendo un eccezionale momento di visibilità internazionale che permetterà di raccontare la bellezza del nostro centro storico e del nostro patrimonio storico e artistico in tutto il mondo”. Questo scrive il sindaco di Palermo Roberto Lagalla dopo aver ricevuto al Palazzo di città il regista Tornatore.