Vasco Rossi a Palermo, 74mila fan pronti a invadere la città

Il concerto di Vasco Rossi a Palermo: numeri da record. Quella del concerto doppio di Vasco Rossi sarà di sicuro la più grande partecipazione mai registrata in Sicilia per un concerto-evento. Il concerto del Comandante infatti polverizza tutti i precedenti record di presenze e vendita sull’isola.

Il mega concerto di Vasco rossi, al momento impegnato a Roma, apre a Palermo la stagione dei concerti di un certo spessore, vuoi per il calibro degli artisti, vuoi per il numero di partecipanti. Solo per dare qualche numero, settantaquattro mila spettatori in due giorni, 55mila arrivi da fuori Palermo, alberghi adesso tutti pieni e una ricaduta economica per la città valutata, dall’organizzazione, in quasi 20 milioni di euro (oltre 10milioni solo negli alberghi su tutto il territorio della provincia). Vasco Rossi porta a Palermo una ventata di positività con il doppio evento giovedì e venerdì allo stadio Renzo Barbera.

Allo stadio Renzo Barbera tutto è pronto per il grande evento rock

Allo Stadio Renzo Barbera è in via di completamento il palco mentre per domani martedì 20 giugno è atteso l’arrivo della produzione nazionale. Da mercoledì le prove generali e già dal 21 giugno sarà in vigore l’ordinanza comunale che deroga ai limiti di inquinamento acustico. Palermo si prepara al grande evento rock che attirerà una miriade di fan provenienti da ogni angolo del Sud e non solo. Per l’occasione ogni record è stato battuto. Sono attesi a Palermo oltre 250 pullman che dovranno trovare posto all’interno dell’area della Fiera del Mediterraneo allestita come un grande parcheggio per l’occasione, o nel parcheggio pubblico di via Francia.

I fan più agguerriti di Vasco Rossi sono già in città

E sono già in città i fan più agguerriti dell’esercito di Vasco Rossi. Basti pensare che già ieri, domenica, 18 giugno davanti allo Stadio Barbera sono spuntate le prime tende dei fan che vogliono accaparrarsi la prima fila nel primo concerto di Vasco.

Piano della viabilità speciale per accogliere le grandi presenze al concerto

Per Palermo saranno due giorni di fuoco visto l’afflusso di persone stimato intorno alle 55.000 presenze che hanno imposto, all’Amministrazione Comunale, un piano della viabilità speciale. Cinque i parcheggi per i pullman confermati in città, con numerosi divieti di sosta e percorsi obbligati per gli automobilisti del capoluogo siciliano. Elemento centrale del piano del Comune è l’area all’interno della Fiera del Mediterraneo. Posti nel parcheggio nei pressi della stazione Francia e in tre aree parcheggio alternative. Si tratta di piazzale Giotto, via Nina Siciliana e via Ernesto Basile. A tal proposito, per coloro i quali raggiungeranno il capoluogo in auto privata, il Comune consiglia di utilizzare il parcheggio pubblico Giotto/Lennon e raggiungere lo stadio utilizzando le linee urbane del trasporto pubblico operativo.

Il concerto di Vasco Rossi apre la stagione degli eventi estivi a Palermo

