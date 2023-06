Tragedia nel Palermitano, travolta dopo messa di Pasqua, muore dopo 3 mesi di coma

Una triste notizia in seguito ad un incidente stradale che era avvenuto a Pasqua. A Bagheria è deceduta dopo due mesi di agonia Anna Picone, travolta da un’auto mentre si recava alla messa Pasquale nella notte del 9 aprile scorso.

Come riportato da BagheriaNews, la signora, ex dipendente delle Ferrovie dello Stato in pensione, stava attraversando il Viale Ing. Bagnera, a Bagheria, quando è stata improvvisamente travolta dall’auto.

Dopo gli immediati soccorsi forniti dal conducente dell’auto, la signora Picone è stata portata in ospedale in condizioni critiche ed è rimasta in coma irreversibile per due mesi. Purtroppo, oggi la donna ha perso la sua ultima battaglia ed è stato dichiarato il decesso.

La notizia ha scosso la comunità di Bagheria e le famiglie della vittima, che hanno espresso il loro grande dolore per la perdita di una cara persona. La signora Picone lascia il marito e due figlie, che oggi piangono la sua scomparsa.