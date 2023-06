Scomparso un uomo a Bagheria, appello per cercare Giuseppe Morreale

A Bagheria si vive un’atmosfera di ansia e preoccupazione per la scomparsa di Giuseppe Morreale, 40 anni, di cui non si hanno più notizie dalla sera di ieri intorno alle 21:30. Il fratello dell’uomo ha lanciato un appello alla popolazione affinché venga fornita qualsiasi informazione utile per ritrovare il familiare.

Giuseppe Morreale è stato visto per l’ultima volta ieri sera. Al momento della scomparsa indossava una camicia verde e un jeans blu, come ha dichiarato il fratello Piero Morreale sui social. Il cellulare dell’uomo risulta spento, il che ha aumentato le preoccupazioni dei familiari che hanno subito presentato denuncia di scomparsa ai Carabinieri.

La famiglia è molto preoccupata per la scomparsa di Giuseppe, che non ha mai avuto comportamenti insoliti o problematici. Al momento non si hanno indizi sulla sua scomparsa, e le ricerche da parte delle forze dell’ordine sono ancora in corso.

Tutti coloro che possono fornire informazioni sulla scomparsa di Giuseppe Morreale sono pregati di contattare immediatamente le forze dell’ordine. La famiglia, nel frattempo, chiede il massimo della collaborazione e della condivisione sui social network per diffondere il più possibile l’appello alla ricerca dell’uomo.