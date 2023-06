Riccardo Pace da Palermo ad “America’s Got Talent”, suona con le mani ed è standing ovation (VIDEO)

Un palermitano di 21 anni ha conquistato il pubblico e la giuria di “America’s Got Talent” suonando “A moment like this” con le mani. Riccardo Pace ha ottenuto tre sì dalla giuria composta da Howie Mandel, Heidi Klum, Sofia Vergara e Simon Cowell e ha passato senza problemi le audizioni del famoso talent show americano approdando in semifinale.

Il giovane musicista palermitano, che nel 2021 aveva già partecipato a “Italia’s got talent”, si è presentato sul palco in frac, dicendo di essere arrivato dalla Sicilia e precisamente da Palermo, suscitando l’entusiasmo della giuria e del pubblico. La sua esibizione di 100 secondi ha mandato in visibilio gli spettatori, dimostrando ancora una volta il suo grandissimo talento nella creazione di musica con le mani.

Tutto questo rappresenta una grande vittoria per Pace, che nel 2021 nella versione italiana del talent show non riuscì a conquistare Mara Maionchi, Federica Pellegrini, Frank Matano e Joe Bastianich, i quali ebbero difficoltà a capire che stava facendo musica con le mani. Ma nonostante tutto, Pace si è fatto conoscere e apprezzare dal grande pubblico, calcando i palchi di Sicilia Cabaret e di Made in Sud.

Successivamente, ha ampliato la sua popolarità sui social network, diventando un fenomeno su Instagram e TikTok, fino ad arrivare al suo grande momento negli Stati Uniti, alla conquista del sogno americano.

“Sono davvero salito su quel palco? Mi vengono i brividi solo a pensarci… Questa esperienza è stata un sogno diventato realtà. Ho avuto l’incredibile opportunità di esibirmi su uno dei palchi più prestigiosi al mondo, il più grande Talent Show di sempre. Ogni momento trascorso lì era un privilegio. Ringrazio di cuore il pubblico per l’affetto e l’incredibile supporto, compresi quelli che mi seguono su TikTok. Senza di voi, niente di tutto questo sarebbe stato possibile. Voglio anche ringraziare i giudici per avermi fatto avanzare al turno successivo e i miei straordinari produttori, @jamiecitron e @anjalii12, che hanno creduto in me sin dal primo giorno e sono stati punti di riferimento cruciali nel mio viaggio. Spero di sviluppare pienamente la mia arte nel campo della musica. Mi sforzerò di realizzare il mio potenziale e spero sinceramente di avere l’opportunità di dimostrartelo nelle prossime semifinali”.