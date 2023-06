Mondello come Londra, una ruota panoramica di 32 metri davanti al mare

Sarà una di quelle installazioni che divideranno la città tra favorevoli e contrari. Arriverà una ruota panoramica di 32 metri d’altezza nel cuore di Mondello, precisamente di fronte alle Terrazze, lo storico stabilimento liberty di viale Regina Elena. Una ruota che dovrebbe occupare 310 metri quadrati, tra pedana e area cassa, fino al 30 settembre. A presentare la richiesta al Suap, lo sportello unico delle Attività produttive, è stata la Hsc Event srl di Gozzano, in provincia di Novara.

Altra domanda è giunta da una ditta di Santa Flavia per una ruota invernale in piazza Andrea Camilleri, dal 28 ottobre al 28 gennaio 2024. Il titolare propone alternative come Foro Italico, piazza Verdi o Giardino Inglese. Insomma, basta che il Comune dia l’ok. L’amministrazione comunale palermitana è propensa ad autorizzare le due “giostre”, dietro pagamento del suolo pubblico e rispetto delle norme. Il Suap aveva chiesto un parere alla Soprintendenza. Che ha risposto: il Dpr semplificazioni del 2017 esclude il parere per strutture temporanee sotto i 120 giorni.

Un giudizio non vincolante che però fa discutere. Perché il Comune andrà avanti nonostante il parere negativo. «Se il lungomare è pedonale – dice l’assessore Giuliano Forzinetti – si può autorizzare. Bisogna attrarre turisti. Aspettiamo un report e decideremo. Dobbiamo valutare se fare o non fare. Certo, meglio eventi stellari ma ospitiamo quel che arriva. Col dialogo possiamo coniugare esigenze diverse». La stessa ruota è stata montata a Cefalù.