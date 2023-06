Meteo Sicilia, è arrivato Scipione: allerta ondate di calore

Meteo Sicilia, l’isola entra in una fase di alta pressione che garantirà tempo stabile e soleggiato. La Protezione Civile Regionale ha emanato un avviso per allerta ondate di calore per tutta la regione. I cieli sereni abbracciano l’intera regione sia sul Tirreno che sullo Ionio.

L’arrivo dell’anticiclone Scipione, ha di fatto segnato la fine delle forti piogge e dei temporali che, nella fase precedente, hanno interessato la Sicilia con numerosi avvisi di allerta meteo gialla da parte della Protezione Civile. Questa fase instabile ha reso maggio piovosissimo e ha ritardato l’avvio dell’estate. Ma adesso, con l’arrivo dell’anticiclone Scipione, la Sicilia entra in una nuova fase meteorologica con un forte flusso di aria calda in arrivo dal Sahara in risalita dall’Algeria e verso l’Italia. Le temperature durante la settimana, che si aprirà oggi, potranno toccare anche i 42 gradi in Sardegna e sfiorare i 40 gradi in Sicilia.

L’anticiclone Scipione porterà non solo aria calda, ma anche polvere desertica che renderà il cielo lattiginoso. Il picco di questa situazione si raggiungerà tra il 20 e il 22 giugno.

“In Sicilia arriva l’anticiclone africano”, dice Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com che disegna un quadro delle previsioni meteo per la Sicilia. Questa settimana farà sempre più caldo. L’esperto prosegue: “Dalla questa settimana cominceranno ad affluire correnti più calde nord africane all’interno dell’anticiclone e alla stabilità atmosferica si affiancherà un aumento delle temperature giorno dopo giorno. Il tempo rimarrà soleggiato e il caldo potrà divenire piuttosto intenso tra mercoledì e giovedì prossimi, con temperature massime diffusamente intorno ai 32/35 gradi, localmente superiori sulle zone interne delle province di Catania e Agrigento”.

Scipione dunque è arrivato sull’isola e il meteo in Sicilia dove che ci sarà una condizione di beltempo e caldo per qualche giorno. Quanto durerà? All’orizzonte potrebbe esserci una nuova fase di maltempo e pioggia. Lo diranno le previsioni dei prossimi giorni.