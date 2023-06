“L’Isola dei Famosi”, addio alla siciliana Cristina Scuccia

Finisce a un passo dall’inizio della finale l’avventura di Cristina Scuccia a “L’Isola dei Famosi”. La concorrente siciliana è stata costretta a lasciare il reality show nell’ultima nomination eliminatoria prima della finalissima di lunedì 19 giugno. L’ex suora, infatti, è stata sconfitta a sorpresa nel televoto contro Luca Vetrone, che si è imposto con il 67% delle preferenze del pubblico da casa.

“Essere arrivata fin qua per me è già una vittoria – ha spiegato Cristina Scuccia dopo l’eliminazione -. Le prime settimane sono state durissime. Riuscire ad andare avanti e resistere è stato molto difficile. È stato bello arrivare insieme agli altri concorrenti, ognuno lascerà un segno in me”. Tra i più stupiti dell’eliminazione di Cristina Scuccia c’è Marco Mazzoli, conduttore de “Lo Zoo di 105”: “Pensavo potesse arrivare più avanti. Credevo che il pubblico fosse interessato a conoscere la persona di cui lei è innamorata”.

L’amore di Cristina Scuccia resta avvolto nel mistero. All’inizio della puntata Vladimir Luxuria ha punzecchiato Cristina sulla sua relazione sentimentale. Nella scorsa puntata Ilary Blasi aveva spiegato a Cristina di non aver ricevuto alcuna risposta dalla “persona” con cui l’ex suora dice di convivere da qualche tempo e di cui sarebbe innamorata. Cristina Scuccia aveva fatto un appello per invitare questa persona a farsi avanti: “Ma siamo sicuri che esiste?”, ha chiesto Luxuria. Anche la conduttrice ha rincarato la dose: “Non è che di cognome fa Caltagirone?”.

L’eliminazione di Cristina Scuccia apre la strada alla finale tra Raz Degan, Nancy Coppola e Charlotte.