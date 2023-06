Royal Ascot 2023, i favoriti del prestigioso evento d’ippica

Pochi giorni alla Royal Ascot 2023, tra gli appuntamenti più importanti dell’ippica internazionale. Una competizione la cui prima edizione risale al lontano 1711, più di tre secoli di storia che vedranno al via alcuni tra i migliori cavalli al mondo. Una manifestazione che si terrà dal 20 al 24 giugno 2023, nel magnifico scenario che sorge alle porte di Londra. Sono migliaia gli spettatori attesi alla cinque giorni d’ippica inglese, un evento amatissimo dalla Regina Elisabetta. Nella scorsa edizione erano presenti Kate e Williams, probabile una loro partecipazione anche quest’anno. Ben 35 le gare in programma, di queste sono tre le principali, con ricchissimi montepremi in palio ed i migliori cavalli sfidarsi in diverse specialità.

Queen Anne 2023

La Queen Anne apre l’edizione 2023 della Royal Ascot. In programma il prossimo 20 giugno, è una gara che si corre sulla distanza di un miglio. Il favorito è il cavallo irlandese Modern Games, vincitore in carriera di 8 gare su un totale di 15 disputate. La sua quota come vincente è 2.60. Tra i candidati al successo troviamo anche Inspiral a 3.60, puledro britannico che vanta ben 6 successi su 8 corse. Più staccato Maljoom a 6.10, vincitore sull’erba in due delle tre gare a cui ha partecipato, all’esordio in questo 2023.

Prince of Wales 2023

La Prince of Wales 2023 si terrà il 21 giugno. Sui rinomati siti di scommesse sportive ippica, la gara appare piuttosto equilibrata ai nastri di partenza. Davanti a tutti viene dato il cavallo irlandese Luxembourg a quota 3.50, vincitore di tre corse sulle cinque disputate dal 2022 ad oggi. Da tenere d’occhio, secondo gli esperti, anche Adayar a 4.30, sempre a podio nelle più recenti tre corse (due vittorie, un secondo posto). Un po’ più staccato Desert Crown a 5.00, anche se non è da sottovalutare, visti i tre successi ed un secondo posto nella quattro gare in carriera.

Gold Cup 2023

Giovedì 22 giugno è tempo della Gold Cup 2023, tra le corse più attese della Royal Ascot. Secondo i Bookmakers il favorito è Coltrane a 3.50, due volte primo e due secondo nelle più recenti quattro gare. A seguire troviamo Eldar Eldarov a 4.10, cavallo britannico che ha ottenuto un primo, un secondo e un settimo posto nelle ultime tre uscite. Più dietro, in veste di outsider, Emily Dickinson a quota 6.00, un primo ed un sesto posto nelle uniche due uscite del 2023.

Le ultime gare si terranno sabato 24 giugno, per chiudere la cinque giorni dedicata alla grande ippica inglese con la Queen Elizabeth II Jubilee, atto conclusivo della Royal Ascot 2023.