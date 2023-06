A Noto nozze da favola per Alena Seredova, ha sposato il suo Alessandro

Alena Seredova e Alessandro Nasi, un matrimonio romantico e festoso a Noto. Il 17 giugno 2023 è stato un giorno indimenticabile per la modella cieca Alena Seredova e Alessandro Nasi. I due si sono uniti in matrimonio nella splendida città di Noto, in Sicilia.

La coppia, innamorata dal 2015, ha scelto questo luogo incantevole per dare vita a un nuovo inizio insieme: lontano da legami pregressi e circondati dall’affetto dei loro cari. La storia d’amore tra Alena e Alessandro è iniziata dopo il divorzio della showgirl dall’ex portiere Gianluigi Buffon. Nonostante gli anni difficili, Alena è riuscita a ripartire grazie all’amore dei suoi due figli, Louis Thomas e David Lee, e all’arrivo del suo attuale marito, Alessandro Nasi. La coppia si è fidanzata nel 2015 e nel 2020 è diventata genitori della piccola Vivienne Charlotte.

Il matrimonio a Noto arriva a un anno dalla proposta del fidanzato. La proposta di matrimonio è avvenuta a Mykonos quasi un anno fa, con Alena che aveva condiviso la sua felicità su Instagram scrivendo “I said yes” (“Ho detto sì”). Da allora, i preparativi per le nozze sono stati all’ordine del giorno, con la coppia che ha scelto di celebrare il matrimonio all’aperto e di fronte a circa cento ospiti. Ha scelto Noto, splendida città del Barocco siciliano, una location scelta da tante coppie vip.

L’organizzazione dell’evento è stata curata da Alessandra Grillo, che ha scelto proprio Noto come location per le nozze, come era avvenuto anche per il matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez.

La cerimonia civile si è svolta in Comune, con il sindaco Corrado Figura a celebrare il rito. Alena e Alessandro hanno fatto il loro ingresso in Comune a bordo di un maggiolone celeste d’epoca, con interni panna e una valigia da picnic in vimini dietro. La città di Noto si è fermata per salutarli e applaudirli, mentre i due non smettevano di sorridere e tenersi per mano.

Per l’occasione, Alena ha indossato un abito bianco con scollo profondo e maniche a sbuffo, mentre Alessandro ha optato per un completo sartoriale blu. La testimone della sposa è stata Lavinia Borromeo, amica di Alena e moglie di John Elkann, grazie alla quale Alena ha conosciuto Alessandro. Tra gli ospiti presenti alle nozze, spiccano i nomi di Giorgio Chiellini e Carolina Bonistalli, oltre alla famiglia di John Elkann al completo.

La festa si è tenuta presso La Chiusa Country House, una masseria immersa nella campagna siciliana tra Noto e Modica, trasformata in un luogo di accoglienza per feste ed eventi di charme.

Per l’allestimento floreale, la coppia ha affidato il compito alla talentuosa fiorista romana Federica Ambrosini, che ha optato per uno stile “botanic chic” e nuvole di fiori bianchi per incorniciare la location.

Il matrimonio di Alena Seredova e Alessandro Nasi è stato un evento romantico e dolcissimo, celebrato un una città affascinante e romantica, che ha unito due cuori innamorati e le loro famiglie in una cornice da sogno.