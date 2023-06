Dramma infinito sulla Palermo-Mazara, schianto e 4 giovani feriti: 2 gravi

Dramma senza fine sulla Palermo-Mazara, dove un incidente tra una moto Bmw Gs e una Lancia Y, avvenuto la scorsa notte nella zona di Terrasini, ha fatto quattro feriti. Due giovani motociclisti, rispettivamente di 37 e 26 anni, sono stati portati in codice rosso al pronto soccorso dai sanitari del 118. Sono stati trasportati in due ospedali diversi, ma la prognosi per entrambi è riservata, e la situazione resta molto preoccupante.

Anche gli automobilisti a bordo della Lancia Y, entrambi giovani di Partinico, sono stati trasportati in ospedale. Fortunatamente, sono stati classificati in codice giallo e portati al pronto soccorso del Civico di Partinico. L’incidente ha causato un grave strascico emotivo e ha messo a dura prova la capacità degli operatori sanitari di affrontare situazioni di emergenza così complesse.

Questo non è l’unico incidente che si è verificato nella notte. Anche sulla Palermo-Catania, nella zona di Altavilla Milicia, un’auto è finita fuori strada sulla rampa di uscita dall’autostrada. Fortunatamente, in questo caso, non ci sono stati feriti gravi, solo qualche ammaccatura e molta paura per gli occupanti dell’auto.

Resta evidente che la sicurezza stradale deve essere sempre una priorità per tutti i conducenti. L’evento ha destato ancora una volta l’attenzione su questo tema cruciale e impellente, soprattutto alla luce dei numeri sempre più allarmanti degli incidenti stradali.

Al momento le autorità competenti sono al lavoro per scoprire le cause dei due incidenti e fare luce sulla dinamica degli stessi. Speriamo, in ogni caso, che gli interessati possano riprendersi al più presto e ritornare alla normalità il prima possibile.