Il divo George Clooney in Sicilia: tra selfie, autografi e feste di lusso

Il fascino hollywoodiano ha invaso la Sicilia. George Clooney, accompagnato dalla moglie Amal Ramzi Alamuddin, è sbarcato sull’isola per partecipare alla festa di compleanno di Charlotte Tilbury, celebre make up artist internazionale, che ha compiuto 50 anni. La coppia ha passeggiato tra le bellezze architettoniche e paesaggistiche del Val di Noto, facendo impazzire abitanti e turisti.

Con barba e occhiali da sole, George Clooney è stato avvistato a Marzamemi, uno dei gioielli turistici del versante orientale dell’isola. Sempre gentile e disponibile, l’attore non si è sottratto ai tanti selfie richiesti dai fan e ha firmato numerosi autografi. I social sono stati invasi dai post dei fortunati che sono riusciti a immortalare il loro incontro con il celebre regista.

La festa di compleanno di Charlotte Tilbury ha attirato anche altre celebrità del calibro di Cindy Crawford, Kate Moss e Naomi Campbell. La Sicilia orientale, nota per attrarre personaggi del mondo dello spettacolo, dell’economia e del jet set internazionale, ha offerto un’accoglienza calorosa a questi ospiti d’eccezione.

George Clooney, oltre a essere un grande attore e regista, ha dimostrato di apprezzare l’ospitalità siciliana e si è mostrato semplice e alla mano. Anche se per alcuni rimarrà sempre il “dottor Ross” della storica serie tv “E.R. – Medici in Prima Linea”, Clooney continua a stupire con la sua poliedricità artistica e il suo impegno civile.

La coppia Clooney-Alamuddin è ospite in una villa tra Noto e Rosolini, nel Siracusano, e sembra che stiano gustando anche le delizie culinarie locali. Il loro soggiorno in Sicilia si aggiunge alla lista delle presenze vip che hanno scelto l’isola come meta per vacanze e eventi mondani. L’anno scorso, ad esempio, Madonna aveva festeggiato il suo compleanno in una dimora nelle campagne del Netino.

La Sicilia continua a essere una meta ambita per le celebrità, che ne apprezzano le bellezze naturali e architettoniche, l’ospitalità e il cibo. E mentre George Clooney e Amal Alamuddin passeggiavano mano nella mano tra le meraviglie del Val di Noto, non si può fare a meno di pensare che la loro presenza abbia reso l’isola ancora più affascinante.