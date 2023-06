Nonna coraggio di 76 anni salva ragazzo che tenta il suicidio a Piano dell’Occhio

PALERMO – Una nonna coraggio di 76 anni ha salvato la vita di un ragazzo che ieri mattina ha tentato di togliersi la vita a Piano dell’Occhio, frazione di Torretta. Nonostante gli acciacchi dell’età e un’operazione al cuore, la donna ha preso una scala, scavalcato il muro di cinta della villetta dei vicini e soccorso il giovane in extremis.

Il ragazzo aveva chiuso la sua macchina nel vialetto interno della casa di villeggiatura e tentava di suicidarsi con il gas di scarico. La madre, allertata da un messaggio sospetto inviato alla moglie del giovane, ha immediatamente chiamato l’anziana vicina, che non ha esitato a intervenire.

“Non ci ha pensato su troppo e si è subito precipitata nella villetta accanto”, racconta la figlia della nonna coraggio a PalermoToday. Nonostante il cancello fosse chiuso a chiave, la donna ha preso una scala e ha scavalcato il muro per accedere alla proprietà.

Arrivata in tempo, la nonna ha trovato il ragazzo chiuso in macchina con la sicura. “Gli urlava il suo nome, ma lui non rispondeva, era già quasi privo di sensi”, continua la figlia. La donna ha tolto il tubo di scarico dall’abitacolo e, non riuscendo ad aprire la macchina, ha rotto un finestrino con una zappa trovata in giardino.

Nonostante la sua stazza minuta, la nonna è riuscita a tirare fuori il ragazzo, il doppio di lei, e a spegnere la macchina. Sul posto sono giunti un’ambulanza e i carabinieri della stazione di Carini, che si sono complimentati con la donna per il coraggio dimostrato.

Grazie all’intervento tempestivo e al coraggio di questa nonnina, il ragazzo è stato salvato e potrà ora ricevere l’aiuto e il sostegno di cui ha bisogno. Un gesto eroico che dimostra come l’amore e la vicinanza tra vicini possano fare la differenza nei momenti più critici della vita.