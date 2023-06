Scoppia incendio in un capannone di Bolognetta

Paura per un violento incendio sviluppatosi oggi attorno alle ore 14 all’interno di un capannone in una attività per la lavorazione del marmo nel comune di Bolognetta, in località Casachella.

Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco appena scattato l’allarme. I vigili del fuoco hanno immediatamente preso controllo della situazione e iniziato le operazioni di spegnimento, coordinate dal funzionario di guardia.

L’attività di lavorazione del marmo si svolge all’interno di due capannoni che hanno una superficie di circa 1000 metri quadrati l’uno, oltre ad altre piccole strutture separate dedicate a deposito o ad attività del ciclo lavorativo. È proprio in uno di questi capannoni che l’incendio si è sviluppato improvvisamente, interessando una superficie di circa 200 metri quadrati.

L’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di domare le fiamme, ma le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono durate diverse ore, concludendosi intorno alle 18.30. Sono in corso le indagini per accertare le cause dell’incendio che, al momento, non sono ancora state fornite.