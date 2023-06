“Allarme squalo” tra i bagnanti in una spiaggia siciliana (VIDEO)

Un ospite inatteso ha fatto capolino sulla spiaggia di Oliveri in provincia di Messina, creando un po’ di sorpresa e un po’ di paura tra i bagnanti. Un allerta squalo, infatti, è scattato dopo che è stato visto e ripreso in un video a breve distanza dalla riva un grosso pesce riconducibile ad uno squalo.

L’episodio, che non sarebbe stato un caso isolato, ha fatto registrare un aumento degli avvistamenti nelle acque del Tirreno negli ultimi anni. Il Comune di Oliveri ha pubblicato un comunicato sulla propria pagina Facebook per rassicurare i cittadini: “Dopo aver consultato gli esperti della società di ricerca Necton, possiamo confermare che si tratta di una verdesca, una specie totalmente innocua. Auguriamo a tutti una piacevole giornata di balneazione!”

Nonostante la loro presenza possa sembrare allarmante, è importante ricordare che le verdesche non rappresentano un pericolo immediato per l’uomo. La maggior parte delle specie si nutre principalmente di pesci più piccoli e invertebrati marini. Ci sono, comunque almeno 47 specie di squalo che chiamano il Mediterraneo casa e pochissime rappresentano una minaccia per le persone.

Nonostante ciò, gli esperti raccomandano calma in caso di avvistamento di uno squalo e di non avvicinarsi all’animale per evitare di causare la reazione di un animale inaspettato. In ogni caso, è importante informare immediatamente le autorità locali qualora uno squalo fosse visto in prossimità della costa.