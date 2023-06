Si ribalta col trattore, ferito grave in Sicilia

Non si ferma la scia di incidenti sul lavoro nella provincia di Trapani. Dopo la tragica morte di Isidoro Novara, 41 anni, schiacciato da un trattore cingolato nella sua proprietà di Buseto Palizzolo, un altro agricoltore è rimasto gravemente ferito mentre arava un terreno impervio in contrada Giubino, nel comune di Calatafimi Segesta.

L’uomo, secondo quanto accertato, G.A. di 51 anni, ha perso il controllo del mezzo agricolo ed è stato sbalzato a terra, riportando lesioni e traumi in varie parti del corpo. Soccorso, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Alcamo dove si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata, anche se non sarebbe in pericolo di vita.

Si tratta dell’ennesimo caso di incidente sul lavoro in una settimana tragica per le campagne trapanesi, dove gli agricoltori sono particolarmente esposti ai pericoli derivanti dall’utilizzo di macchinari pesanti in condizioni spesso difficili. Le dinamiche dell’incidente di Calatafimi sono al vaglio delle forze dell’ordine, che dovranno stabilire eventuali responsabilità e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro.