Palermo, a fuoco un autocompattatore della raccolta rifiuti: autista in salvo

Un auto compattatore della Rap, l’azienda municipalizzata che gestisce la raccolta dei rifiuti a Palermo, è stato avvolto dalle fiamme mentre si stava dirigendo alla discarica di Bellolampo. Il mezzo stava percorrendo via Regione Siciliana, all’altezza di via Evangelista Di Blasi, quando è stato danneggiato da un incendio.

L’autista è riuscito a mettersi in salvo appena in tempo. Sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme. L’incendio ha provocato gravi disagi al traffico, con lunghe code e rallentamenti. Per consentire alle squadre di soccorso di intervenire, la carreggiata è stata parzialmente chiusa.

Ancora da chiarire le cause che hanno scatenato il rogo. L’autocompattatore è stato completamente distrutto dall’incendio, che ha sprigionato una densa nube di fumo nero visibile a distanza. Fortunatamente non si registrano feriti. Il traffico sulla circonvallazione è tornato regolare dopo circa due ore, al termine delle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza della strada.

Sul posto, oltre ai pompieri, sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per gestire la viabilità. La Rap ha inviato sul luogo dell’incendio alcune squadre per contribuire alle attività di ripristino della circolazione.