Dramma in Sicilia, poliziotto si toglie la vita con un colpo di pistola: aveva 42 anni

Tragedia in Sicilia, dove un poliziotto di 42 anni in servizio alla Squadra Mobile si è suicidato sparandosi un colpo di pistola alla tempia. Il drammatico gesto è avvenuto nella giornata di ieri nella sua abitazione. Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi per l’uomo, in sevizio a Siracusa, non c’è stato nulla da fare.

Secondo quanto riferito dalla Questura di Siracusa, che ha espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia, il poliziotto “vantava uno stato di servizio irreprensibile” e pertanto “sin da subito si può escludere che il gesto estremo sia legato al lavoro svolto”. Gli inquirenti stanno cercando di fare luce sui motivi che possano aver spinto l’uomo a farla finita.

La tragica notizia ha sconvolto i colleghi del poliziotto, molto stimato per la sua professionalità e dedizione al lavoro. Il questore Benedetto Sanna, a nome di tutta la Questura aretusea, si è stretto al dolore dei familiari della vittima.

Ricordiamo che per chiunque avesse bisogno di aiuto in un momento di profonda sofferenza esiste la linea telefonica antisuicidi, che risponde al numero 02 2327 2327 tutti i giorni dalle 10 alle 24. Telefono Amico Italia offre un supporto anonimo e confidenziale a chi sente il bisogno di esprimere il proprio dolore e ritrovare un senso nella vita.