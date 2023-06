Olio siciliano tra i migliori del mondo, premiata la Miceli&Sensat di Monreale

La produzione d’olio extra vergine di oliva in Sicilia sta ottenendo sempre maggiori riconoscimenti a livello nazionale ed internazionale. L’ultimo grande successo è stato ottenuto dall’azienda di Monreale Miceli&Sensat, che ha ottenuto il premio “Best of the World”.

Il riconoscimento è arrivato nel concorso promosso dal Ministero dell’Agricoltura e dalla Regione Lazio “Italy Iooa 2023” con il loro olio siciliano “VERDE”, assieme ad un olio spagnolo ed un olio brasiliano.

L’azienda Miceli&Sensat ha inoltre ricevuto nella stessa manifestazione il premio “Best in Class” con il loro olio “U’CIURI”. L’evento ha visto partecipare numerose aziende produttrici di olio da tutto il mondo, per la valorizzazione dell’extra vergine di oliva di qualità premium.

L’azienda Miceli&Sensat, che punta all’innovazione ma con un occhio sempre attento alle tradizioni, ha ottenuto numerosi riconoscimenti negli ultimi anni che la consacrano come una delle più premiate aziende a livello nazionale ed internazionale nella produzione d’olio d’oliva extra vergine di qualità premium.

Tra i riconoscimenti più importanti si annoverano il Premio Leone d’Oro International al miglior olio biologico italiano per “U’CIURI”, il premio speciale Miglior olio Biologico al Concorso Ercole Olivario, il Best Biologico of the World al “DELICATO” e il Best New Entry 2023 e Tre Foglie a “VERDE” nella Guida degli oli di Gambero Rosso.

Sono inoltre stati assegnati il premio come miglior IGP d’Italia 2023 nella Lodo Guide, il Best Italia Insulare e tra i sei finalisti internazionali a “VERDE” nella Guida Premio il Magnifico, il premio migliore azienda biologica del mondo al concorso Athena Iooc di Atene e il doppio Oro a “DELICATO” e Oro a “U’CIURI” al Concorso Olive Japan.

L’azienda Miceli&Sensat, con i suoi numerosi premi, rappresenta una vera e propria eccellenza dell’olio extra vergine di oliva siciliano e un orgoglio dell’intera regione. L’attenzione al dettaglio, la passione e la qualità hanno portato questa azienda ad essere riconosciuta a livello internazionale e a diventare uno dei marchi più apprezzati per la produzione di olio d’oliva extra vergine in Sicilia.