Meteo Sicilia, nuova allerta gialla nel Palermitano e nel Messinese

Meteo Sicilia, con allerta gialla nel Palermitano e nel Messinese tirrenico. Lo comunica la Protezione Civile.

Nonostante il miglioramento della situazione meteorologica in Sicilia che è prevista nei prossimi giorni, per domani 16 giugno è prevista una nuova allerta meteo soprattutto per quanto riguarda le province di Palermo e Messina. Sarà il settore tirrenico maggiormente colpito dal maltempo che da giorni non vuole proprio lasciare l’isola.

Qualche barlume di speranza per vedere finalmente il bel tempo e il caldo in Sicilia arriverà nei prossimi giorni quando sull’isola e su tutta l’Italia intera arriverà l’anticiclone africano che porterà a condizioni meteo più favorevoli e con l’arrivo di temperatura molto più calde rispetto alla media stagionale. Si prevedono infatti temperature che supereranno anche i 40 gradi soprattutto nelle zone interne.

Intanto però per domani nuovo allerta meteo e maltempo. In particolare per domani 16 giugno si prevedono piogge da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori settentrionali della Sicilia, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati sui settori tirrenici della Sicilia centro-orientale.

Ancora condizioni di maltempo dunque in Sicilia, anche stamattina nel palermitano il maltempo ha generato una tromba d’aria che è stata avvistata al largo del mare nei pressi di Punta Raisi.