Grave incidente sulla SS115, due feriti: arriva l’elisoccorso

Una terribile tragedia è avvenuta poco fa sulla Statale 115. Un incidente stradale ha visto il coinvolgimento di una Panda guidata da un avolese e un altro veicolo che l’ha violentemente tamponata. Come risultato, due persone sono state gravemente ferite, e uno di questi è attualmente in attesa dell’arrivo dell’elisoccorso con destinazione Catania.

Il grave sinistro all’ingresso di Avola.

Sul posto le forze dell’ordine per aiutare i feriti e garantire la sicurezza della zona. Al momento, la strada statale 115 in quel tratto è chiusa al traffico, in attesa dell’arrivo delle autorità di competenza, che stanno indagando sulla dinamica dell’incidente. Tra i feriti ci sarebbe anche un extracomunitario, il cui nome non è stato reso noto al momento.