Perde il controllo e si ribalta in galleria, un ferito sulla Palermo-Messina

Una persona è rimasta ferita a causa di un incidente avvenuto lungo l’autostrada Palermo-Messina A20. Il sinistro è avvenuto nei pressi della galleria “Spadafora”, in direzione Palermo.

Un’automobile si è ribaltata dopo che il conducente dell’auto ha perso il controllo del mezzo per cause da accertare. L’auto così, come una scheggia impazzita, si è schiantata all’interno della galleria. Si tratterebbe di un incidente autonomo.

A soccorrere l’uomo, il conducente dell’auto, rimasto ferito a causa del forte impatto, ci hanno pensato gli operatori del servizio 118 che lo hanno trasportato in ospedale. Le condizioni del ferito non sarebbero gravi.

Qualche rallentamento lungo la A20 a causa dell’incidente.