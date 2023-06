Che sorpresa da Ficarra & Picone! Maria Grazia Giannetta e Barbara Ronchi nel nuovo film

Grandi notizie per tutti i fan della celebre coppia comica siciliana. Salvo Ficarra e Valentino Picone da qualche giorno sono di nuovo insieme sul set per le riprese del loro nuovo film, in uscita il prossimo Natale. Dopo il successo dell’ultimo “L’ora legale”, i nostri beniamini siciliani promettono di farci divertire ancora con una nuova esilarante commedia, questa volta per la prima volta diretta dal regista Francesco Amato.

Il cast del film: nuove protagoniste femminili e collaboratori alla sceneggiatura

Le riprese del film sono iniziate in questi giorni nella bellissima Catania, città in cui i due artisti hanno già lavorato, e proseguiranno fino alla metà di luglio. Il nuovo lungometraggio, prodotto da Attilio De Razza per Tramp Limited in collaborazione con Medusa Film che lo distribuirà, vedrà per la prima volta insieme sul grande schermo la bravissima Maria Chiara Giannetta e Barbara Ronchi, scelte come protagoniste femminili.

Otto settimane di lavoro intenso per regalare al pubblico una nuova avventura comica

L’annuncio dell’inizio lavori è arrivato direttamente dai social di Ficarra & Picone: “Non sembra vero ma tra qualche ora cominceremo le riprese del nostro nuovo film… grazie sempre del vostro affetto, che ci ha permesso tutto ciò, fateci un grosso in bocca al lupo” hanno scritto i comici su Instagram.

Ficarra e Picone tornano insieme sul set per un nuovo film comico

Otto settimane di intenso lavoro tra le roventi strade di Catania e gli studi romani, per regalare al pubblico una nuova avventura cinematografica all’insegna di risate e divertimento. Il soggetto e la sceneggiatura sono degli stessi Ficarra e Picone insieme al regista Francesco Amato e agli sceneggiatori Davide Lantieri e Fabrizio Testini.

I fan non vedono l’ora di gustarsi questa nuova promettente commedia made in Sicily!