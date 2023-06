Arriva Scipione l’Africano e il grande caldo fino a 40 gradi in Sicilia

Dopo giorni di pioggia e temperature fresche, il grande caldo è in arrivo in Italia e quindi anche in Sicilia. L’aria calda nord africana è pronta ad invadere il Mediterraneo e la nostra regione a partire da domenica, portando con sé un’impennata delle temperature. Il cambiamento climatico sarà brusco: se fino a pochi giorni fa eravamo abituati a pioggia e clima mite, presto dovremo tornare a sopportare il caldo africano.

Dal weekend, una perturbazione proveniente da ovest determinerà l’arrivo dell’anticiclone di origine sub-tropicale, Scipione l’Africano, che spingerà verso l’Italia aria molto calda direttamente dagli arroventati deserti del Marocco e dell’Algeria. A 1500 metri di altezza, le temperature toccheranno i +20/22°C, mentre al suolo si registreranno picchi superiori ai +35°C. Le regioni centro-meridionali saranno le più colpite, mentre il Nord vedrà il passaggio di cavi d’onda sull’arco alpino che potranno stemperare leggermente le temperature, che comunque resteranno ampiamente sopra le medie del periodo.

Non è ancora chiaro quanto durerà questa ondata di calore, ma è probabile che ci accompagnerà per tutta la terza decade di giugno, almeno nelle regioni centro-meridionali. Le proiezioni stagionali indicano un ritorno a condizioni più miti e piovose per i mesi successivi, ovvero luglio e agosto.

Scipione l’Africano darà il via alla prima seria ondata di calore dell’estate, con effetti su tutte le regioni italiane. Secondo i dati attuali, il giorno più rovente sarà mercoledì 21 giugno, proprio il giorno del solstizio d’estate, quando sono previste temperature vicine ai 40°C in Sardegna, Sicilia orientale e Puglia.

Oltre al caldo intenso, è importante tenere in considerazione l’alta umidità relativa dovuta alle recenti piogge, che causerà un’afa fastidiosa. Il nostro organismo, infatti, non è ancora abituato al caldo estivo e ciò influirà sulla percezione delle temperature. In pratica, ci troveremo immersi in un caldo intenso all’improvviso.

Preparatevi, quindi, a tirare fuori ventagli e condizionatori: l’estate è alle porte e Scipione l’Africano è in marcia verso l’Italia.