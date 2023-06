Malore improvviso durante la gita in barca, muore una donna alle Eolie

Una vacanza alle Eolie è finita in tragedia per una donna di 78 anni. La signora si trovava a bordo di un Caicco quando ha avvertito un malore improvviso che purtroppo si è rivelato fatale. La tragedia si è consumata nella mattinata di ieri sull’isola di Salina, lasciando tutti attoniti e commossi.

Nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari della guardia medica locale, non c’è stato nulla da fare per la signora, deceduta sul posto. Al momento, le cause del decesso non sono ancora state accertate ufficialmente, ma l’ipotesi più probabile è che si sia trattato di un infarto che non ha dato scampo alcuno alla donna.