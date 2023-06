“Bomba a Palermo”, allarme e artificieri in via La Farina

Le autorità hanno diramato un allarme bomba a Palermo. L’allarme riguarda via La Farina nel centro del capoluogo siciliano.

L’allarme bomba è partito dopo che un pacco sospetto è stato segnalato alla sala operativa della Polizia di Stato palermitana.

In via La Farina sono giunte le squadre dei vigili del fuoco, del nucleo Nbcr e anche gli artificieri per far brillare l’oggetto sospetto.

Gli agenti di polizia hanno transennato la zona in attesa di stabilire cosa ci sia nel pacco sospetto.

Seguiranno aggiornamenti