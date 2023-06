Nozze Vip a Pantelleria, il direttore di Vanity Fair Simone Marchetti sposa il suo Andrea

Pantelleria, l’isola siciliana conosciuta per la sua bellezza e il fascino mediterraneo, è stata la scelta perfetta per il direttore editoriale di “Vanity Fair Europe” e caporedattore di “Vanity Fair Italia”, Simone Marchetti, per rinnovare le promesse d’amore con il neo sposo Andrea. La coppia ha celebrato il loro matrimonio civile il 26 maggio a Milano, con una cerimonia intima e riservata ai familiari.

Simone Marchetti aveva annunciato la seconda parte delle celebrazioni su Instagram, con un post che mostrava le fedi e un messaggio che recitava: “Novelli sposi. Primo passo – Milano e una cerimonia familiare molto molto intima. Prossima tappa – 8-10 giugno 23: Pantelleria per ‘Sogno di una notte di mezza estate nel Mediterraneo'”. La coppia, come promesso, si è trasferita sull’isola di Pantelleria per il “secondo capitolo” della loro favola d’amore, luogo in cui, secondo quanto rivelato dai social, si erano scambiati il primo bacio.

La cerimonia a Pantelleria è stata un evento emozionante, come dimostra il post condiviso da Simone Marchetti su Instagram: “Il cerchio avvicina, facilita il confronto, aiuta a comprendere le diversità. Quando abbiamo pensato alla cerimonia del nostro matrimonio, io e Andrea non abbiamo voluto file di sedie, uno spazio centrale e il podio degli sposi ma un cerchio pagano che mettesse tutti sullo stesso piano e che celebrasse l’amore di tutta la nostra grande famiglia, non solo il nostro”.

Per rendere l’evento ancora più speciale, la coppia ha organizzato un percorso a piedi sotto una pineta al tramonto, dove gli ospiti potevano trovare biglietti appesi ai rami degli alberi, ognuno con il racconto del loro primo bacio. Un momento simbolico per celebrare e ricordare tutti i momenti d’amore vissuti nella vita, sia quelli belli che quelli meno belli.

Il look di Simone Marchetti è stato curato da Pierpaolo Piccioli, direttore creativo della maison Valentino, a cui il giornalista ha voluto esprimere la sua gratitudine: “Grazie per il tuo talento, per l’affetto, l’attenzione, l’ispirazione. Hai reso indimenticabili e pieni di bellezza dei momenti che non scorderemo mai”.

Questo evento romantico e suggestivo a Pantelleria ha sicuramente reso indimenticabile il matrimonio di Simone Marchetti e Andrea, unendo le loro vite in un’atmosfera magica e celebrando l’amore in tutte le sue sfumature.