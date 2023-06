Furgone carico di tonni rossi in decomposizione prende fuoco a Villabate

I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un incendio che ha avvolto un furgone in via Civiletti a Villabate, nel Palermitano. Dal mezzo fuoriusciva del liquido rosso e i vigili del fuoco, aperto lo sportello, hanno trovato numerosi tonni in cattivo stato di conservazione.

Il carico è stato affidato ad una ditta per smaltire il carico in discarica. Sono in corso indagini per accertare la provenienza del pesce.

Solo pochi giorni fa parlavamo dello strano caso dei tondi Rossi abbandonati nelle campagne del palermitano. Nei giorni scorsi infatti tra Villabate e Misilmeri sono stati trovati gettati in campagna diversi tonni, anche questi finiti in discarica. Diversi sono stati i cittadini che si sono chiesti come mai i Tonni Rossi siano finiti in mezzo alle campagne.

