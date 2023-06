Silvio Berlusconi è morto. I suoi valori non miglioravano dopo il ricovero al san Raffaele di Milano e starebbero arrivando tutti i suoi figli.

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi si è spento all’ospedale San Raffaele di Milano all’età di 86 anni

Berlusconi era stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano per accertamenti legati alla leucemia mielomonocitica cronica di cui soffre da tempo ma i valori di Berlusconi non miglioravano e la situazione è precipitata nelle ultime ore, suscitando forte preoccupazione per il suo stato di salute.

La notizia della morte Berlusconi è stata confermata. I suoi familiari, compresi i figli Marina, Eleonora, Barbara e Pier Silvio Berlusconi, sono arrivati ​​a stretto giro all’ospedale San Raffaele per stare vicino al padre e al fratello. Paolo Berlusconi, fratello di Silvio, era già presente presso l’ospedale.