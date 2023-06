Monreale, scoppia incendio: gravissimo un uomo intossicato

Un violento incendio è scoppiato oggi pomeriggio in un’abitazione di San Martino delle Scale, frazione di Monreale, in provincia di Palermo. Le fiamme si sono sviluppate all’interno di uno stabile in via dei Frati Minori. L’allarme è stato lanciato dai residenti che hanno visto il fumo uscire dalla casa.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area. I pompieri hanno rinvenuto un uomo all’interno dell’abitazione che aveva inalato molto fumo ed è rimasto intossicato. Le sue condizioni sono considerate al momento molto gravi. I sanitari del 118 hanno prestato i primi soccorsi e stanno cercando di rianimare l’uomo per trasportarlo in ospedale.

Sono in corso indagini da parte dei carabinieri per accertare le cause dell’incendio. Al momento non si esclude alcuna pista. L’odore di fumo si è espanso in tutta la frazione montana creando allarme tra gli abitanti. Si attendono aggiornamenti sulle condizioni dell’uomo rimasto intossicato e sull’esito delle indagini dei militari.