Chiesti oltre 230 anni per i “boss” di Villagrazia e di Santa Maria di Gesù

La procura di Palermo ha chiesto la condanna a oltre 230 anni di carcere di 24 tra boss, gregari,

uomini d’onore ed estortori dei mandamenti mafiosi di Villagrazia e di Santa Maria di Gesù. La requisitoria è stata

fatta dalla pm Luisa Bettiol. In aula, a rappresentare l’accusa, era presente anche il procuratore aggiunto Paolo Guido.

Il processo si celebra in abbreviato davanti al gup Vassallo. Il Pm ha chiesto 20 anni di carcere ciascuno per Giovanni Adelfio, Sandro Capizzi, Salvatore Profeta, Ignazio Traina e Salvatore Freschi. Sedici anni di reclusione la richiesta sia per Francesco Guercio che per Girolamo Rao, 14 anni per Massimo Mancino, 11 anni per Giovanni La Mattina, 8 anni a testa per Mariano Calascibetta, Angelo e Gaetano Lombardo, Gioacchino Cardella e Andrea Taormina, 6 anni per Salvatore Luisi e 4 anni per Antonino Lucera. Pene più lievi per gli altri imputati: 3 anni e mezzo per Samuele Immesi, 2 anni e mezzo ciascuno per Salvatore Binario, Vincenzo Fiore, Antonino e Michele Freschi e Salvatore Lo Coco, 2 anni e 2 mesi per Umberto Palazzotto, 2 anni per Monica Meli.