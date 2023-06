Rissa alla prima comunione, volano sedie tra invitati poi torna la pace

Palermo – Momenti di tensione durante una prima comunione a Trabia, in provincia di Palermo. Durante i festeggiamenti, per futili motivi, è scoppiata una lite tra alcuni invitati. La situazione non ha raggiunto livelli preoccupanti, limitandosi a urla, spinte e qualche sedia lanciata. È stato necessario l’intervento dei carabinieri per sedare gli animi. Una volta riportata la calma, la festa è proseguita senza intoppi, per la gioia dei bambini presenti.

Nonostante qualche momento di agitazione, l’evento si è svolto positivamente, grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine. La rapida risoluzione del diverbio ha permesso ai bambini, veri protagonisti della giornata, di godersi i festeggiamenti.