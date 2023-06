Tragico incidente stradale: due giovani perdono la vita lungo la SS385

Un tragico incidente automobilistico ha causato la morte di due giovani di Niscemi, Marika Ficicchia (21 anni) e Rocco Di Dio (25 anni), all’alba di oggi lungo la strada statale 385 di Palagonia, all’altezza di Mineo. I due viaggiavano su una Fiat Punto insieme ad altri due nisemesi, ora ricoverati all’ospedale Gravina di Caltagirone.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri, ma si sa che l’utilitaria è andata a finire contro il guardrail della strada statale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre i corpi dalle lamiere e i carabinieri delle compagnie di Palagonia e Mineo che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.

I quattro giovani si trovavano a bordo della stessa auto, una Fiat Panda, quando l’incidente autonomo è avvenuto al km 36 della strada statale 285, Catania-Caltagirone, in territorio di Mineo. Gli altri due occupanti dell’auto, il conducente di 23 anni e un’altra ragazza di 19 anni, hanno riportato ferite e sono stati trasportati all’ospedale di Gravina di Caltagirone per ricevere le cure necessarie.

Il traffico è stato rallentato in direzione dell’innesto per la strada statale 124. Il personale dell’Anas e le forze dell’ordine sono sul posto per gli accertamenti e il ripristino della viabilità ordinaria nel più breve tempo possibile.

La notizia ha scosso la comunità di Niscemi e sui social network sono iniziati ad affluire i primi messaggi di cordoglio per i giovani deceduti. “Vola in alto piccola stella”, ha scritto un’amica in un messaggio rivolto alla giovanissima Marika. Molti altri si stanno unendo al dolore delle famiglie e degli amici delle vittime, in attesa di ulteriori dettagli sull’accaduto.