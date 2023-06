Tragedia a Palermo, uomo si accascia e muore dopo un malore

A Palermo è accaduta una tragedia. Un uomo è morto improvvisamente dopo aver accusato un malore mentre si trovava in via Sciuti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma purtroppo per la vittima non c’era più nulla da fare.

La tragedia si è verificata intorno alle 11 di ieri 9 giugno. Dopo che l’uomo ha perso conoscenza e si è accasciato per terra, immediatamente sono stati allertati i soccorritori del 118 che hanno solo potuto constatare il decesso dell’uomo.

Sul posto anche i carabinieri, il medico legale e il magistrato di turno per accertare le cause del decesso. A stroncare l’uomo sarebbe stato un arresto cardiaco che non gli ha dato scampo alcuno.