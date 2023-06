Lo strano caso dei Tonni rossi abbandonati a Misilmeri e Villabate

In questi giorni si sta verificando un fenomeno alquanto strano e preoccupante nella provincia di Palermo: diversi tonni rossi sono stati rinvenuti abbandonati per le strade, in particolare nelle periferie di alcuni comuni.

L’ultimo caso registrato è avvenuto oggi a Villabate, precisamente in Contrada Valloneria, dove alcuni cittadini hanno trovato diversi esemplari di pesce abbandonati. Si tratta di grossi tonni rossi pescati in questo periodo, che sembrano essere stati gettati lì senza alcuna spiegazione.

Ma non è il solo caso: nei giorni scorsi erano stati scoperti altri tonni abbandonati nelle periferie del comune di Misilmeri, suscitando preoccupazione tra i cittadini che, giustamente, temono per la salute pubblica.