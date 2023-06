Monreale, si schianta con la Giulietta sulla SS186

Incidente stradale questa notte a Monreale lungo la strada statale 186 nei pressi della frazione di Pioppo. Un uomo originario di Partinico si è schiantato a bordo della sua Alfa Romeo Giulietta contro i muretti laterali della carreggiata.

Fortunatamente l’uomo è rimasto illeso nonostante l’impatto violento della sua auto avvenuto per cause ancora in via di accertamento. A causa dello schianto, l’auto ha subito considerevoli danni, sono scoppiati gli airbag dell’auto e per la sua rimozione è stata necessaria l’intervento di una ditta di soccorso stradale.

Secondo le prime ricostruzioni, in direzione Mondello, l’auto, una Alfa Romeo Giulietta, attorno alle 3 di questa notte si è schiantata contro le barriere laterali della SS186 forse a causa del manto stradale viscido. Per fortuna l’uomo alla guida, circa 50 anni, no ha subito conseguenze fisiche.

A soccorrere l’auto rimasta bloccata la MF Auto di Magnasco Francesco.