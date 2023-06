Giusina Battaglia torna con “Una manciata di Sicilia” su Food Network

Novità per la prima edizione di Una Manciata di Sicilia, l’azione di promozione portata avanti dalla Regione siciliana – Assessorato al Turismo Sport e Spettacolo allo scopo principale di valorizzare la Destinazione Sicilia attraverso la promozione dei prodotti tipici dell’eccellenza culinaria siciliana e che ha come testimonial la giornalista siciliana Giusi Battaglia, protagonista della trasmissione televisiva Giusina in Cucina.

“Una manciata di Sicilia” in onda da giugno su Food Network

All’interno delle attività previste su Una Manciata di Sicilia , un posto in prima linea è occupato infatti dal programma su Food Network con una prima TV in compagnia di Giusina in Cucina che a giugno tornerà su Food Network canale 33 con l’appuntamento in prima TV, dal sapore siciliano.

La stessa Giusina, protagonista del nuovo programma “Una manciata di Sicilia” in onda da sabato 10 giugno alle ore 15.45, interviene sull’iniziativa “Una manciata di Sicilia – spiega – è stato il connubio perfetto tra la bellezza dei luoghi e la bontà del cibo. È stato molto bello condividere con le persone del posto dei momenti indimenticabili che non vediamo l’ora di far vedere ai telespettatori”.

Giusi Battaglia alla ricerca dell’identità culinaria della Sicilia

In questo viaggio, Giusi Battaglia andrà alla ricerca dell’identità culinaria della sua regione, scoprirà materie prime preziose e tradizioni antiche come il mare che bagna l’isola, e ogni volta porterà via con sé una manciata di Sicilia. Protagoniste le città di Palermo e Marsala, con un vero e proprio viaggio tra le specialità dei luoghi, dai formaggi freschi realizzati in un caseificio nel cuore di Palermo, ai pesci dello Stagnone di Marsala, con i dolci del Monastero di Santa Caterina e i granchi dell’Isola di Mozia. Presenti nel programma anche lo chef Peppe Giuffrè e il cantastorie Salvo Piparo.

Prodotta da Casta Diva per Warner Bros. Discovery con il supporto della Regione Siciliana

“Una manciata di Sicilia” è un programma prodotto da Casta Diva per Warner Bros. Discovery in collaborazione con la Regione Siciliana Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo da un’idea di Tempo Reale. Le puntate saranno disponibili su discovery+ subito dopo la messa in onda lineare.

Fonte foto Facebook