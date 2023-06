Tregedia sulla SS640, due anziani morti nel rogo della loro auto

Tregedia sulla Strada Statale 640, strada degli Scrittori, dove due persone, due anziani di Favara sono morti carbonizzati all’interno dell’abitacolo della loro automobile dopo che l’auto si è schiantata e ha preso fuoco.

Incidente stradale con due morti carbonizzati sulla strada statale 640, all’altezza del secondo bivio per Favara, nell’Agrigentino. Due persone a bordo di una Fiat Panda dopo un impatto contro una Audi sono rimaste intrappolate nell’auto che, dopo essersi ribaltata, ha preso fuoco. Le vittime, come detto, sarebbero due persone anziane originarie di Favara. Il riconoscimento dei corpi è ancora in corso da parte delle autorità.

Secondo quanto si è appreso in questi minuti concitati e confusi, la Fiat Panda, un vecchio modello, su cui viaggiavano i due anziani avrebbe prima tamponato un’altra auto che la precedeva e poi si sarebbe ribaltata più volte, incendiandosi. Purtroppo, per i due occupanti non c’è stato alcuna possibilità di salvezza.

Sul posto stanno operando i carabinieri e i vigili del fuoco. Le vittime, che sarebbero anziane, non sono state ancora identificate. Sul posto anche il personale dell’Arnas per la gestione della viabilità lungo la SS640, arteria stradale che collega Agrigento a Caltanissetta.