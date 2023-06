Auto si schianta e prende fuoco, drammatico incidente sulla SS640: due morti

Auto si schianta, si incendia sulla strada statale e due persone muoiono carbonizzate . Sulla statale 640 “Strada degli Scrittori” il traffico è provvisoriamente bloccato in direzione nord in avvicinamento al km 18,600. L’incidente è avvenuto nel territorio comunale di Favara (AG).

Blocco del traffico sulla statale 640

Per cause in corso di accertamento, un’autovettura ha impattato autonomamente e ha preso fuoco. Due le persone che si trovavano nell’auto che, sa quello che si apprende, sono morte. Le vittime sono morte carbonizzate. Non è ancora chiara la dinamica. Sul posto stanno operando i carabinieri e i vigili del fuoco.

Sul posto i Vigili del Fuoco per estinguere l’incendio della vettura scoppiato dopo l’impatto. Presenti anche i Carabinieri e il personale del 118. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

In aggiornamento