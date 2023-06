Incidente sulla Palermo-Messina, muore un uomo sulla moto

L’incidente, il ricovero in gravi condizioni è i medico che c’è l’hanno messa tutta per salvarlo. Purtroppo però dopo undici giorno di agonia è morto Enzo Rizzo, il 60enne vittima dell’incidente dello scorso 28 maggio in autostrada.

L’uomo si è spento ieri nel reparto di Rianimazione del Policlinico di Messina dove era arrivato lo scorso 28 maggio con un elisoccorso. Nel pomeriggio di quel giorno l’incidente nei pressi di Rometta giudicato autonomo dopo i rilievi della polizia stradale.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo ha perso il controllo della sua moto finendo sull’asfalto. Un terribile impatto che ha causato ferite gravissimo al centauro 60enne che oggi si è spento nonostante gli sforzi dei medici.

Enzo Rizzo era ub ex carabiniere in pensione, viveva a Barcellona Pozzo di Gotto.