Auto contro guardrail, muore a 32 anni Domenico Castronovo

Un giovane che lascia la sua famiglia nello strazio e nel dolore. Domenico Castronovo è l’ennesima vittima della scia di sangue che in Sicilia non vuole placarsi. Castronovo, 32enne, originario di Scordia (Catania) è rimasto vittima di un incidente mortale vicino al Ponte Primosole nel corso della scorsa notte.

Il sinistro è avvenuto poco dopo l’una. Sono ancora in corso le indagini di rito per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, la giovane vittima si trovava alla guida della sua Audi A3 lungo la Statale 194 quando, improvvisamente e per cause ancora da verificare, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo la sua corsa contro il guardrail.

Sul luogo dell’incidente sono accorsi gli operatori del 118 e i vigili del fuoco, che però non hanno potuto fare nulla per salvare la vita del 32enne Domenico Castronovo. Presenti, per i rilievi di rito e la ricostruzione della vicenda, anche gli agenti della polizia municipale. Non è ancora chiaro se il 32enne sia morto sul colpo o poco dopo il violento impatto.

La salma è già stata restituita ai familiari per permettere lo svolgimento dei funerali. Castronovo, dipendente di un’azienda che produce e confeziona agrumi, lascia la moglie e una figlia..

Sono tanti i messaggi di cordoglio sui social per la vittima. In una pagina di Militello in Val di Catania, si legge: “Ci lascia un amico di tanti militellesi un ragazzo di Scordia. Domenico era un ragazzo solare molto affettuoso con gli amici un ragazzo buono, la nostra comunità si stringe alla famiglia Castronovo e alla comunità della vicina Scordia per questa tragica notizia. Ciao Domenico, ci lasci tanta tristezza e tanto dolore nei cuori di chi ti ha conosciuto”.

Un’altra tragedia in strada si è verificata poche ore fa nell’Agrigentino, lungo la Statale 640 in zona Favara, dove una coppia ha perso la vita in seguito a un drammatico incidente in auto seguito da un incendio.