Panarea accoglie le stelle: Robbie Williams e Ridge Forrester si godono le Eolie

Panarea, la perla delle isole Eolie, è ancora una volta sulla bocca di tutti grazie alla visita di due celebrità internazionali. Robbie Williams, l’iconico cantante britannico, e Ronn Moss, l’attore e cantante meglio conosciuto come Ridge Forrester nella celebre soap opera “Beautiful”, hanno deciso di concedersi una vacanza all’insegna del relax e del divertimento in questo angolo di paradiso italiano.

Robbie Williams avvistato a Panarea durante una pausa dal suo tour

Robbie Williams, che vanta una carriera musicale di oltre trent’anni, è stato avvistato mentre passeggiava per le viuzze di Panarea con indosso una mascherina. Nonostante il tentativo di passare inosservato, il suo fascino inconfondibile ha attirato l’attenzione dei fan, che non hanno esitato a “immortalare” il momento. L’artista si è concesso questa pausa tra una data e l’altra del suo tour europeo, che celebra la sua straordinaria carriera prima con i Take That e poi come solista.

Ronn Moss si esibirà in un concerto esclusivo a Panarea

Ma Robbie Williams non è l’unico volto noto a calcare le strade di Panarea in questi giorni. Anche Ronn Moss, l’affascinante Ridge Forrester di “Beautiful”, è atteso sull’isola per un’esibizione dal vivo alla “Terrazza Luis Franciacorta”, presso il Casual Panarea, venerdì 30 giugno. L’evento, organizzato in onore dell’attore e cantante, prevede una cena esclusiva che inaugurerà l’estate dell’incantevole location.

Ronn Moss lavorerà su di un nuovo film mentre è alle Eolie

Ronn Moss sarà alle Eolie anche per alcune riprese del suo nuovo film, approfittando dell’occasione per promuovere il suo ultimo album “Surprise Trip Love”, presentato di recente da Mara Venier a Domenica In su Rai1. Affascinato dall’Italia, l’artista continuerà il suo viaggio tra vacanza e lavoro, esplorando le meraviglie del paese e dando il via a una serie di appuntamenti musicali in Sicilia, a partire proprio da Panarea.

Le isole Eolie diventano la meta preferita delle celebrità internazionali

Sembra che quest’estate le isole Eolie siano il luogo ideale per incrociare le stelle del panorama internazionale. Che si tratti di una passeggiata per le viuzze di Panarea o di una serata all’insegna della musica e dello spettacolo, gli abitanti e i turisti dell’arcipelago siciliano avranno l’opportunità di vivere esperienze indimenticabili in compagnia delle loro celebrità preferite.