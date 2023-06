Meteo Sicilia, anticiclone nel week-end e temperature oltre 31 gradi

Previsioni del tempo in via di miglioramento sull’Italia e sulla Sicilia arriva (finalmente) l’anticiclone. La pressione comincia ad aumentare lentamente, ma nonostante ciò ci saranno ancora occasioni per la formazione di temporali, soprattutto di calore. Lo conferma Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it.

Fino al weekend, comunque, le piogge risulteranno meno frequenti e distribuite in forma irregolare. Se al mattino prevarranno condizioni stabili con sole prevalente, salvo alcune eccezioni, il pomeriggio sarà teatro per lo scoppio di temporali con possibili grandinate, soprattutto su Alpi, Prealpi, Appennini e zone vicine.

Sotto il profilo termico invece noteremo un graduale e deciso aumento dei valori diurni. Si sta insinuando sullo Stivale l’anticiclone africano che già da venerdì inizierà a scaldare le regioni meridionali. Sia sabato che domenica gran parte del Sud vedrà salire i termometri fino a 30-31° e anche oltre queste cifre sulle zone interne della Sicilia, al Centro-Nord ci si fermerà a 29-30° circa come sulla Pianura Padana e in Toscana.

Questa situazione di sollievo sia dalle piogge sia dalle temperature piuttosto ballerine, non durerà molto, infatti dalla prossima settimana il tempo tornerà a peggiorare via via più intensamente.

Venerdì 9. Al Nord: temporali sull’arco alpino e prealpino, in discesa serale notturna anche in pianura. Al Centro: qualche pioggia sulle regioni adriatiche e bassa Sardegna. Al Sud: sole e caldo. Sabato 10. Al Nord: un po’ instabile e meno caldo. Al Centro: temporali di calore diffusi sui monti e zone vicine. Al Sud: qualche temporale in Basilicata e Puglia, sole e caldo estivo altrove.