Scompare bambino, i carabinieri lo trovano nel bagagliaio di un’auto

Veri e propri momenti di apprensione per la scomparsa di un bambino di 4 anni poi fortunatamente ritrovato dei Carabinieri all’interno di un’auto che dormiva.

I Carabinieri della Compagnia di Trapani sono intervenuti nella serata di ieri intorno alle 22.30 in località Xitta in quanto era stata segnalata la scomparsa di un bambino di 4 anni che giocava davanti casa da solo. A seguito della segnalazione dei genitori la Centrale operativa faceva convergere sul posto tutte le gazzelle in circuito concentrando le ricerche nelle immediate vicinanze dell’abitazione. Dopo aver avuto la dettagliata descrizione degli indumenti indossati dal piccolo e visionato alcune foto iniziava la ricerca a tappeto tra le strade del paese.

Ad essere scandagliata dai militari anche l’abitazione e le auto della famiglia, proprio in una di queste il ritrovamento, alle ore 01.00 circa il bambino è stato trovato all’interno del portabagagli dell’auto della zia, parcheggiata nei pressi dell’abitazione, che dormiva.