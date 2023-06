Tragico omicidio, ucciso con diverse coltellate al torace

Tragedia nella notte a Pachino: un cittadino straniero residente nel centro della provincia di Siracusa è stato vittima di un omicidio. Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe stato accoltellato diverse volte al torace e la morte sarebbe stata immediata. L’allarme è stato dato da alcuni residenti che hanno sentito dei rumori provenire dalla via Garibaldi, dove si è consumato il tragico episodio.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare per salvare la vita della vittima. Al momento, i carabinieri stanno indagando sulla vicenda e hanno acquisito i filmati delle telecamere degli impianti di videosorveglianza della zona per cercare di identificare il colpevole.

