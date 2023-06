Palermo, pestaggio al Borgo Vecchio: poliziotto circondato e picchiato da 40 persone

Palermo – Scene di violenza ieri sera nel quartiere Borgo Vecchio a Palermo, dove due agenti di polizia sono stati aggrediti da un gruppo di circa 40 persone durante un inseguimento. Intorno alle 21, una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha notato due giovani a bordo di un motociclo rubato. Alla vista della polizia, i due si sono dati alla fuga. Dopo un inseguimento, gli agenti sono riusciti a fermare uno dei fuggitivi in largo Edoardo Alfano.

Ma in quel momento il poliziotto è stato circondato e selvaggiamente picchiato da un gruppo di residenti, che ha permesso la fuga del fermato. Il motociclo rubato è stato poi riconsegnato al proprietario. L’agente aggredito ha riportato ferite guaribili in 40 giorni. I colleghi stanno acquisendo i filmati delle telecamere di sicurezza della zona per identificare i responsabili del pestaggio.

Le indagini per risalire ai responsabili del vile gesto sono in corso.

.