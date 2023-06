Tragedia sulla SS514: fuoristrada sbanda e si schianta con auto: a bordo una donna a bambini

Grave incidente questa mattina sulla strada statale 514 Ragusa-Catania, all’altezza del km 15, nei pressi del bar La Loggia a Chiaramonte Gulfi. Secondo le prime informazioni, un fuoristrada Land Rover di colore rosso, trainante una roulotte, ha sbandato a causa dell’asfalto viscido per la pioggia, perdendo il controllo e invadendo la corsia opposta.

A quel punto si è verificato uno scontro con un’auto Opel Corsa blu notte che proveniva in direzione opposta. L’auto era guidata da una donna che trasportava i suoi figli, rimasta ferita nell’incidente. Sono intervenuti immediatamente i soccorsi, che hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso per trasportare la donna in ospedale.

I due coniugi di origine straniera alla guida del fuoristrada sembrano invece essere rimasti illesi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, i sanitari del 118 e le forze dell’ordine, tra cui i Carabinieri e la Polstrada di Ragusa, per gestire la situazione.

L’incidente ha causato notevoli ripercussioni sul traffico nella zona, ancora congestionato al momento della stesura di questo articolo. Resta da chiarire la dinamica esatta dell’incidente, ma al momento sembra che l’asfalto reso scivoloso dalla pioggia sia stato il fattore principale. Le indagini sono in corso per comprendere meglio quanto accaduto e far luce su eventuali responsabilità.

Foto Franco Assenza