Palermo, malore improvviso in strada, uomo si accascia e muore

Tragedia a Palermo per la morte di un uomo avvenuta davanti agli occhi di alcuni passanti che non hanno potuto fare altro che assistere inermi alla scena. A stroncare l’uomo un malore improvviso.

Un uomo è morto questo pomeriggio tra piazza Sant’Oliva e via Carini. L’uomo è stato colto da malore e si è accasciato. Alcuni cittadini che si trovavano li in quel frangente e che hanno visto l’uomo accasciarsi sul marciapiede, hanno cercato di dare il primo soccorso chiamando il 118. I sanitari però, una volta arrivati, non hanno potuto fare niente per strapparlo alla morte.

Anche gli agenti della polizia di Stato sono arrivati sul luogo. Secondo le prime indagini le cause del decesso sarebbero da attribuire ad un malore che ha colto all’improvviso l’uomo. La salma, dopo l’ispezione da parte del medico legale arrivato poco dopo, è stata restituita alla famiglia per celebrare i funerali.

