Schianto multiplo tra Misilmeri e Bolognetta: una donna grave e tre feriti

Una donna in gravi condizioni e altre due persone ferite. Questo il bilancio dell’incidente avvenuto stamani sulla Palermo-Agrigento. Si è trattato di un tamponamento a catena fra 4 mezzi sulla Palermo-Agrigento.

L’incidente si è verificato questa mattina sulla strada statale 121, nel tratto tra Bolognetta e Misilmeri. Ad essere coinvolti sono stati un furgone e tre auto. Ad avere la peggio è stata una donna di 46 anni che è stata soccorsa dai sanitari del 118 e portata in ospedale. La donna si trova ricoverata all’ospedale Civico di Palermo in condizioni gravi. Il 118 l’ha portata in codice rosso. Altre tre persone sono rimaste ferite ma le loro condizioni non sono gravi.

Alla base dello schianto multiplo potrebbe esserci il fatto che l’asfalto era bagnato a causa della pioggia caduta nelle ultime ore a Palermo e in provincia.

Sul posto sono giunte le ambulanze, i sanitari del 118. Sul luogo dell’incidente anche le forze dell’ordine che stanno gestendo il traffico. A causa del maxi tamponamento, infatti, la strada l’Anas accorsa sul posto ha immediatamente chiuso la strada statale 113 Palermo, al km 241,350 all’altezza di Bolognetta, per permettere i soccorsi, i rilievi e la rimozione dei mezzi presenti sulla strada. Il personale di Anas e le forze dell’ordine sono sul posto per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

