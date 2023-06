Principi, magnati e celebrità, alle Eolie yacht lussuosi e vip in vacanza

Da Giorgio Armani a Massimo Lopez, al ritorno delle imbarcazioni lussuose di tante celebrità e magnate finanziari. Alle Eolie, nonostante la situazione meteo incerta, è già tempo si passerelle di vip. Nei giorni scorsi è già arrivato Giorgio Armani. Lo stilista ha fatto una visita all’isola di Stromboli, arrivando con la sua imponente nave Main. Ma non solo, a Panarea, da sempre meta di riferimento delle celebrità del panorama italiano e internazionale, si è assistito a un gradito ritorno.

A Panarea il ritorno di Massimo Lopez

“Posso dire di essere tornato a casa. Panarea è diventata il mio rifugio e l’albergatrice Lidia Cincotta insieme alla sua Famiglia, mi accoglie sempre in modo unico e ciò contribuisce a rendere il tutto assolutamente magico”. Queste le parole dell’attore Massimo Lopez una volta sbarcato a Panarea dove ha anche fatto un giro dell’isola in gommone. Lopez a Panarea si sta concedendo solo qualche giorno di vacanza. Poi tornerà a Roma.

Alle Eolie lo yacht della famiglia reale del Bahrein

Anche i miliardari scelgono le isole siciliane per passare qualche momento di puro relax. Alle Isole Eolie è tornato lo yacht Serenity Sf40, di 42 metri che appartiene alla famiglia reale del Bahrein. Si è ancorato davanti alla piazza della movida di Marina Corta, a Lipari. A bordo anche la principessa Dana Al Khalifa. E come lo scorso 5 settembre ad accompagnare la principessa ci sono anche alcuni membri della famiglia reale. Davanti al castello si è ancorato anche Aviva, lo yacht di Joe Lewis, patron del Tottenham: quasi 100 metri di lunghezza. Il presidente è tra le persone più ricche della Gran Bretagna. Il valore è di oltre duecento milioni di euro.

E a Lipari approda Nick Scali

A Lipari con yacht è approdato l’imprenditore calabrese-australiano” Nick Scali che ha la sua azienda a Sydney: una società quotata alla borsa di Sydney dal 2004 che vende al dettaglio e importa mobili come soggiorni, tavoli da pranzo, tavolini da caffè, sedie e unità di intrattenimento.

Alle Eolie c’è stata un’altra invasione di turisti con i primi vip. Per l’ondata di vacanzieri sbarcata per questo fine settimana la società Siremar ha organizzato una corsa straordinaria con il traghetto “Laurana” che è il colosso della flotta. A Stromboli, tanti anche i turisti stranieri che ne hanno approfittato per scalare il cratere fino a quota 400 metri sul mare con le guide.

.